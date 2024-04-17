Колесников выиграл спринт на спине на ЧР, Рылов вне тройки призеров

Климент Колесников Фото: globallookpress.com
Золотая медаль досталась двукратному призеру Олимпиады-2020, многократному призеру ЧМ Клименту Колесникову. Он затратил на прохождение дистанции 23,96 секунды.
Второе место занял 22-летний Павел Самусенко. Бронза у 17-летнего Мирона Лифинцева, напомним, он выиграл дистанцию 100 метров на спине, побив юношеский рекорд, который ранее принадлежал Колесникову.
Интересно, что самый именитый участник стартов двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов приплыл к финишу лишь четвертым.
Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 50 метров на спине. Финал
- 1. Климент Колесников (Москва) — 23,96 секунды.
- 2. Павел Самусенко (Мурманская область) — 24,31.
- 3. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург) — 24,72.
- 4. Евгений Рылов (Московская область) — 24,78.