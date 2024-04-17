Колесников выиграл спринт на спине на ЧР, Рылов вне тройки призеров

В Казани прошел финальный заплыв у мужчин на дистанции 50 метров на спине в рамках чемпионата России — 2024 по плаванию.

Золотая медаль досталась двукратному призеру Олимпиады-2020, многократному призеру ЧМ Клименту Колесникову. Он затратил на прохождение дистанции 23,96 секунды.

Второе место занял 22-летний Павел Самусенко. Бронза у 17-летнего Мирона Лифинцева, напомним, он выиграл дистанцию 100 метров на спине, побив юношеский рекорд, который ранее принадлежал Колесникову.

Интересно, что самый именитый участник стартов двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов приплыл к финишу лишь четвертым.