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    Колесников выиграл спринт на спине на ЧР, Рылов вне тройки призеров

    Прочие Плавание
    В Казани прошел финальный заплыв у мужчин на дистанции 50 метров на спине в рамках чемпионата России — 2024 по плаванию.

    Климент Колесников
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    Климент Колесников

    Золотая медаль досталась двукратному призеру Олимпиады-2020, многократному призеру ЧМ Клименту Колесникову. Он затратил на прохождение дистанции 23,96 секунды.

    Второе место занял 22-летний Павел Самусенко. Бронза у 17-летнего Мирона Лифинцева, напомним, он выиграл дистанцию 100 метров на спине, побив юношеский рекорд, который ранее принадлежал Колесникову.

    Интересно, что самый именитый участник стартов двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов приплыл к финишу лишь четвертым.

    Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 50 метров на спине. Финал
    • 1. Климент Колесников (Москва) — 23,96 секунды.
    • 2. Павел Самусенко (Мурманская область) — 24,31.
    • 3. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург) — 24,72.
    • 4. Евгений Рылов (Московская область) — 24,78.
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