Логинов завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

Победу одержал представитель Латвии Андрей Расторгуев. Третье место занял болгарин Красимир Анев.
Чемпионат Европы продлится до 28 января. В субботу у мужчин состоится гонка преследования.
Биатлон. Чемпионат Европы. Риднау-валь-Риданна
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Андрей Расторгуев (Латвия) — 24.03,3 (1).
2. Александр Логинов (Россия) — +5,5 (1).
3. Красимир Анев (Болгария) — +24,5 (0)...
19. Евгений Гараничев (Россия) — +1.19,2 (3)...
21. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.21,4 (2).
22. Пётр Пащенко (Россия) — +1.23,4 (2)...
25. Юрий Шопин (Россия) — +1.28,2 (1)...
51. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.12,2 (3).