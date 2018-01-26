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    Логинов завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

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    Александр Логинов
    На фото:Александр Логинов
    Россиянин Александр Логинов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в Риднау-валь-Риданне (Италия).

    Победу одержал представитель Латвии Андрей Расторгуев. Третье место занял болгарин Красимир Анев.

    Чемпионат Европы продлится до 28 января. В субботу у мужчин состоится гонка преследования.

    Биатлон. Чемпионат Европы. Риднау-валь-Риданна
    Мужчины. Спринт. 10 км

    1. Андрей Расторгуев (Латвия) — 24.03,3 (1).
    2. Александр Логинов (Россия) — +5,5 (1).
    3. Красимир Анев (Болгария) — +24,5 (0)...
    19. Евгений Гараничев (Россия) — +1.19,2 (3)...
    21. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.21,4 (2).
    22. Пётр Пащенко (Россия) — +1.23,4 (2)...
    25. Юрий Шопин (Россия) — +1.28,2 (1)...
    51. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.12,2 (3).

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