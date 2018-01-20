Губерниев: Миронову меняют на Кайшеву! Это что за вредительство?

Россиянкане выступит на чемпионате Европы по биатлону, который пройдет в Риднау с 24 по 28 января. Об этом сообщил комментатор

«Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Ее заменит на чемпионате Ульяна Кайшева! Это два. Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут причем? Это вредительство или неведомый план? Ждем объяснений от руководства СБР, Барнашова и Касперовича! Друзья, это перебор! Сборная – это команда большой страны, а не узкого круга лиц, которые страшно далеки от народа», — написал Губерниев на своей странице в Instagram.