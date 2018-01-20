ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Губерниев: Миронову меняют на Кайшеву! Это что за вредительство?

    Биатлон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Светлана Миронова
    На фото:Светлана Миронова
    Россиянка Светлана Миронова не выступит на чемпионате Европы по биатлону, который пройдет в Риднау с 24 по 28 января. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

    «Ребята, российский биатлон в действии! Светлану Миронову отправляют с чемпионата Европы домой! Это раз. Ее заменит на чемпионате Ульяна Кайшева! Это два. Я понимаю, что Кайшевой нужны, быть может, старты до Олимпиады, но Миронова тут причем? Это вредительство или неведомый план? Ждем объяснений от руководства СБР, Барнашова и Касперовича! Друзья, это перебор! Сборная – это команда большой страны, а не узкого круга лиц, которые страшно далеки от народа», — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Провал Кузьминой, бронза России в мужской эстафете, 15 подиумов для Фуркада
  • Итоги пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
    •
  • 19/01
    • Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольц-Антерсельве, Шипулин – четвертый
  • 18/01
    • Экхофф выиграла спринт в Антхольце, Юрлова-Перхт — 6-я
  • 14/01
    • Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге
  • 14/01
    • Мякяряйнен победила в масс-старте в Рупольдинге
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруЕвгений ТрефиловНе хватает МессиСМИ о провале женской сборной России на чемпионате Европы в ШвецииВиталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?В России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допингТом БрэдиТриумф волиПодводим итоги одного из самых эпичных Супербоулов в истории НФЛРичард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада Макларена
    Подробный разбор
  • Провал Кузьминой, бронза России в мужской эстафете, 15 подиумов для Фуркада
  • Итоги пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
    •
  • Великолепные Кузьмина и Фуркад, два четвертых места России в эстафетах
  • Итоги четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Гвардиола отыграется на «сороках»
  • Прогнозы и ставки на футбол 20 января
  • 4,88
    •
  • Одержит ли «Виннипег» третью победу в сезоне над «Ванкувером»?
  • «Виннипег» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 января
  • 1,84
    •
    Прочие. Лента новостей
  • Чудеса Алиева и провал Коляды. Кто поедет на Олимпиаду?
  • Итоги третьего дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018
    • 12:27
  • 08:34
    • Николаев выиграл 13-й этап «Дакара», Мардеев — второй
  • 07:50
    • Бой Фергюсон — Нурмагомедов будет титульным
  • Фигурное катание. Фернандес защитил титул, Алиев — второй, Коляда — третий
  • Подробности третьего дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018: расписание и результаты
    • Вчера в 22:27
  • 22:18
    • Алиев завоевал серебро на ЧЕ, Коляда – бронзу
  • 19:16
    • Букин «кайфует» от своего короткого танца
  • 18:50
    • Шипулин заявил об отсутствии идеальной формы
  • 18:19
    • Йоханнес Бё выиграл спринт в Антхольц-Антерсельве, Шипулин – четвертый
  • 18:03
    • Степанова и Букин идут вторыми после короткого танца на ЧЕ
  • 14:21
    • Россиянка Аввакумова стала третьей на этапе КМ в Японии
  • Загитова сильнее Медведевой, триумф пар
  • Итоги второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018
    • Вчера в 11:29
  • 19/01
    • ВФЛА направила в IAAF еще шесть заявок
  • 19/01
    • Николаев вернулся в лидеры общего зачета «Дакара»
  • Фигурное катание. Российские дуэты заняли весь пьедестал, Загитова обогнала Медведеву
  • Подробности второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018: расписание и результаты
    • 18/01/2018 в 23:06
  • 18/01
    • Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в Москве
  • 18/01
    • Загитова превзошла Медведеву в короткой программе на ЧЕ в Москве
  • 18/01
    • Экхофф выиграла спринт в Антхольце, Юрлова-Перхт — 6-я
  • 18/01
    • Женская сборная России по волейболу получила нового главного тренера
  • 18/01
    • Николаев уступил лидерство в ралли-марафоне «Дакар»-2018
  • 18/01
    • Энберт: Cегодня всё отлично, лучший результат сезона
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ