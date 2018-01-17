Фигурное катание. Алиев уступил лишь Фернандесу, Забияко и Энберт — вторые

Мужчины. Короткая программа

Пятикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящему в Москве.

Второе место, уступив более 12 баллов, занял 18-летний россиянин Дмитрий Алиев, дебютировавший на чемпионатах Старого Света.

Замкнул тройку призеров Денис Васильев из Латвии – подопечный прославленного чемпиона Стефана Ламбьеля.

ЧЕ-2018 по фигурному катанию: календарь, результаты, медали

Бронзовый призер прошлогоднего ЧЕ Михаил Коляда из России стал четвертым. Двукратный вице-чемпион России Александр Самарин — девятый.

Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 19 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. После короткой программы 1. Хавьер Фернандес (Испания) – 103,82.2. Дмитрий Алиев (Россия) – 91,33.3. Денис Васильев (Латвия) – 85,11.4. Михаил Коляда (Россия) – 83,41…5. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 78,566. Маттео Риццо (Италия) – 78,267. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,748. Алексей Быченко (Израиль) – 74,979. Александр Самарин (Россия) – 74,25.

Спортивные пары. Короткая программа

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