Фигурное катание. Алиев уступил лишь Фернандесу, Забияко и Энберт — вторые

Мужчины. Короткая программа
Пятикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящему в Москве.
Второе место, уступив более 12 баллов, занял 18-летний россиянин Дмитрий Алиев, дебютировавший на чемпионатах Старого Света.
Замкнул тройку призеров Денис Васильев из Латвии – подопечный прославленного чемпиона Стефана Ламбьеля.
ЧЕ-2018 по фигурному катанию: календарь, результаты, медали
Бронзовый призер прошлогоднего ЧЕ Михаил Коляда из России стал четвертым. Двукратный вице-чемпион России Александр Самарин — девятый.
Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 19 января.
Спортивные пары. Короткая программа
Последняя битва перед Пхенчханом. Европейские фигуристы прибыли в Москву Превью чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 года Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт показали второй результат в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Подопечные Нины Мозер за свой прокат набрали 72,95 балла – это лучший результат дуэта в этом сезоне.
Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов замкнули тройку лидеров.
Действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов стали пятыми — виноваты ошибка и падение партнерши на выбросе.