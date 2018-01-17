Последняя битва перед Пхенчханом. Европейские фигуристы прибыли в Москву

Данное континентальное первенство интересно тем, что пройдет оно менее чем за месяц до зимних Олимпийских игр. Многие фигуристы оказались в такой ситуации, когда у них остался последний шанс получить путевку на Игры, поэтому нас ждет захватывающая борьба во всех видах.

Женщины

В женском одиночном катании будут представлены 40 спортсменок, среди которых трое россиянок: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

Медведева близка к завоеванию третьего подряд титула на чемпионате Европы, тем более что он пройдет в ее родном городе.

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Впрочем, титулованной фигуристке может помешать травма, от которой она очень долго восстанавливалась и лишь недавно вернулась в строй.

Кроме того, Медведевой стоит опасаться своей соотечественницы Алины Загитовой. Несмотря на юный возраст, 15-летняя уроженка Ижевска в этом сезоне успела проявить себя с наилучшей стороны, победив в финале Гран-при.

Медведева и Загитова впервые сойдутся друг против друга на льду, что только добавляет интриги соревнованиям.

Триумф Загитовой, провал Ковтуна, седьмой титул Бобровой и Соловьева Реакция СМИ на завершившийся чемпионат России по фигурному катанию Мария Сотскова в финале Гран-при завоевала серебро, поэтому в Москве от нее тоже можно ждать серьезного успеха, которого мы все ей желаем.

Вклиниться в борьбу с россиянками попробует опытнейшая Каролина Костнер из Италии, хотя ее лучший результат в сезоне не дотягивает и до показателя Сотсковой. Также конкурентными могут быть немка Николь Шотт, француженка Маэ Беренис Мейте и словачка Николь Раичова.

Мужчины

В мужском одиночном катании бороться за медали будут 37 спортсменов, включая россиян Михаила Коляду, Дмитрия Алиева и Александра Самарина.

Главным фаворитом здесь считается испанец Хавьер Фернандес, который удерживается на европейском троне с 2013 года, когда выиграл первый из пяти подряд титулов.

Даже несмотря на то, что Фернандесу не удалось квалифицироваться на финал Гран-при, именно он владеет лучшим результатом сезона среди европейцев, который составляет 283,71 балла.

Основным конкурентом испанца, вероятно, будет действующий бронзовый призер континентального первенства Михаил Коляда. Россиянин сейчас находятся на подъеме, о чем говорит его выход в финал Гран-при, где он занял третье место с результатом 282,00 балла.

Надеемся, что Дмитрий Алиев и Александр Самарин, серебряный и бронзовый призеры юниорского чемпионата мира, тоже проявят себя с наилучшей стороны.

Из других конкурентоспособных фигуристов выделяются Алексей Биченко из Израиля, бельгиец Йорик Хендрикс, грузин Морис Квителишвили и чех Михал Брезина.

Пары

В соревнованиях спортивных пар мы будем болеть за Ксению Столбову/Федора Климова, Евгению Тарасова/Владимира Морозова и Наталью Забияко/Александра Энберта.

Тарасову/ Морозова и Столбову/Климова причисляют к фаворитам чемпионата Европы, что не должно никого удивлять, ведь первые являются действующими чемпионами, а вторые в этом сезоне набирали 222,74 балла.

«Каждую победу и каждую медаль мы посвятим России» Как российские спортсмены решали вопрос о поездке на ОИ-2018 Вызов россиянам попробуют бросить французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре. Пожалуй, только они способны опередить Россию в борьбе за золото.

Фаворитами здесь могли бы быть и представители Германии Алена Савченко/Брюно Массо, но в последний момент они отказались от поездки в Москву ради более целенаправленной подготовки к Олимпийским играм.

Чехи Анна Душкова/Мартин Бидарж тоже снялись с чемпионата Европы, но по другой причине. В конце прошлого года Душкова получила серьезную травму колена, поэтому пока не в состоянии выходить на лед и показывать свой максимум.

За тройку призеров здесь по силам зацепиться Забияко/Энберту, а также итальянцам Николь Делла Монике/Маттео Гуарисе и Валентине Маркеи/Ондржею Готареку.

Танцы на льду

Двукратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон готовятся к завоеванию четвертого подряд титула чемпионов Европы и, похоже, никто не сможет им помешать.

Сейчас Пападакис/Сизерон на голову сильнее всех остальных конкурентов, что и подтвердил недавний финал Гран-при, где они победили с мировым рекордом — 202,16 балла.

Как российским спортсменам поехать в Пхёнчхан-2018? Российских спортсменов лишили флага и гимна, но на сами Игры еще надо попасть В то же время битва за подиум обещает быть жаркой. Среди претендентов и россияне – Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.

Конкуренцию россиянам в первую очередь должны составить итальянцы — Анна Каппеллини/Лука Ланотт и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Не будем сбрасывать со счетов и бронзовых призеров европейского первенства 2014 года Пенни Кумс/Николаса Бакленда, а также представителей России Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро, для которых это будет дебют на чемпионате Европы.

Календарь

Среда, 17 января: Короткая программа у мужчин и пар;

Четверг, 18 января: Короткая программа у женщин и произвольная программа у пар;

Пятница, 19 января: Короткий танец и произвольная программа у мужчин;

Суббота, 20 января: Произвольный танец и произвольная программа у женщин;

Воскресенье, 21 января: Показательные выступления.