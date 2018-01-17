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    Последняя битва перед Пхенчханом. Европейские фигуристы прибыли в Москву

    Превью чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 года

    Чемпионат Европы по фигурному катанию Чемпионат Европы по фигурному катанию-2018 Фигурное катание
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    Алина Загитова
    Алина Загитова
    insidethegames.biz
    В среду, 17 января, в Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию 2018 года. 167 спортсменов из 35 стран поборются за медали в 111-м по счету континентальном первенстве. Для столицы России это первое проведение подобных соревнований с 1965 года, но важно помнить, что в 2005 и 2011 годах здесь проходили чемпионаты мира, так что малоопытными организаторы никак не являются.
    Данное континентальное первенство интересно тем, что пройдет оно менее чем за месяц до зимних Олимпийских игр. Многие фигуристы оказались в такой ситуации, когда у них остался последний шанс получить путевку на Игры, поэтому нас ждет захватывающая борьба во всех видах.

    Женщины

    В женском одиночном катании будут представлены 40 спортсменок, среди которых трое россиянок: Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

    Медведева близка к завоеванию третьего подряд титула на чемпионате Европы, тем более что он пройдет в ее родном городе.

    ЧЕ-2018 по фигурному катанию: календарь, результаты, медали

    Впрочем, титулованной фигуристке может помешать травма, от которой она очень долго восстанавливалась и лишь недавно вернулась в строй.

    Кроме того, Медведевой стоит опасаться своей соотечественницы Алины Загитовой. Несмотря на юный возраст, 15-летняя уроженка Ижевска в этом сезоне успела проявить себя с наилучшей стороны, победив в финале Гран-при.

    Медведева и Загитова впервые сойдутся друг против друга на льду, что только добавляет интриги соревнованиям.

    Триумф Загитовой, провал Ковтуна, седьмой титул Бобровой и Соловьева Реакция СМИ на завершившийся чемпионат России по фигурному катанию Мария Сотскова в финале Гран-при завоевала серебро, поэтому в Москве от нее тоже можно ждать серьезного успеха, которого мы все ей желаем.

    Вклиниться в борьбу с россиянками попробует опытнейшая Каролина Костнер из Италии, хотя ее лучший результат в сезоне не дотягивает и до показателя Сотсковой. Также конкурентными могут быть немка Николь Шотт, француженка Маэ Беренис Мейте и словачка Николь Раичова.

    Мужчины

    В мужском одиночном катании бороться за медали будут 37 спортсменов, включая россиян Михаила Коляду, Дмитрия Алиева и Александра Самарина.

    Главным фаворитом здесь считается испанец Хавьер Фернандес, который удерживается на европейском троне с 2013 года, когда выиграл первый из пяти подряд титулов.

    Даже несмотря на то, что Фернандесу не удалось квалифицироваться на финал Гран-при, именно он владеет лучшим результатом сезона среди европейцев, который составляет 283,71 балла.

    Основным конкурентом испанца, вероятно, будет действующий бронзовый призер континентального первенства Михаил Коляда. Россиянин сейчас находятся на подъеме, о чем говорит его выход в финал Гран-при, где он занял третье место с результатом 282,00 балла.

    Надеемся, что Дмитрий Алиев и Александр Самарин, серебряный и бронзовый призеры юниорского чемпионата мира, тоже проявят себя с наилучшей стороны.

    Из других конкурентоспособных фигуристов выделяются Алексей Биченко из Израиля, бельгиец Йорик Хендрикс, грузин Морис Квителишвили и чех Михал Брезина.

    Пары

    В соревнованиях спортивных пар мы будем болеть за Ксению Столбову/Федора Климова, Евгению Тарасова/Владимира Морозова и Наталью Забияко/Александра Энберта.

    Тарасову/ Морозова и Столбову/Климова причисляют к фаворитам чемпионата Европы, что не должно никого удивлять, ведь первые являются действующими чемпионами, а вторые в этом сезоне набирали 222,74 балла.

    «Каждую победу и каждую медаль мы посвятим России» Как российские спортсмены решали вопрос о поездке на ОИ-2018 Вызов россиянам попробуют бросить французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре. Пожалуй, только они способны опередить Россию в борьбе за золото.

    Фаворитами здесь могли бы быть и представители Германии Алена Савченко/Брюно Массо, но в последний момент они отказались от поездки в Москву ради более целенаправленной подготовки к Олимпийским играм.

    Чехи Анна Душкова/Мартин Бидарж тоже снялись с чемпионата Европы, но по другой причине. В конце прошлого года Душкова получила серьезную травму колена, поэтому пока не в состоянии выходить на лед и показывать свой максимум.

    За тройку призеров здесь по силам зацепиться Забияко/Энберту, а также итальянцам Николь Делла Монике/Маттео Гуарисе и Валентине Маркеи/Ондржею Готареку.

    Танцы на льду

    Двукратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон готовятся к завоеванию четвертого подряд титула чемпионов Европы и, похоже, никто не сможет им помешать.

    Сейчас Пападакис/Сизерон на голову сильнее всех остальных конкурентов, что и подтвердил недавний финал Гран-при, где они победили с мировым рекордом — 202,16 балла.

    Как российским спортсменам поехать в Пхёнчхан-2018? Российских спортсменов лишили флага и гимна, но на сами Игры еще надо попасть В то же время битва за подиум обещает быть жаркой. Среди претендентов и россияне – Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.

    Конкуренцию россиянам в первую очередь должны составить итальянцы — Анна Каппеллини/Лука Ланотт и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

    Не будем сбрасывать со счетов и бронзовых призеров европейского первенства 2014 года Пенни Кумс/Николаса Бакленда, а также представителей России Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро, для которых это будет дебют на чемпионате Европы.

    Календарь

    Среда, 17 января: Короткая программа у мужчин и пар;
    Четверг, 18 января: Короткая программа у женщин и произвольная программа у пар;
    Пятница, 19 января: Короткий танец и произвольная программа у мужчин;
    Суббота, 20 января: Произвольный танец и произвольная программа у женщин;
    Воскресенье, 21 января: Показательные выступления.

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