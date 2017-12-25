Триумф Загитовой, провал Ковтуна, седьмой титул Бобровой и Соловьева

Несбывшиеся мечты Ковтуна

Екатерина Беспалова в своем материале для газеты «Спорт-Экспресс» написала о провале Максима Ковтуна, который занял 16-е место по итогам короткой программы, после чего снялся с первенства и лишился шансов поехать на Олимпиаду. Чемпионский титул в мужском одиночном разряде в итоге достался Михаилу Коляде.

Коляда второй раз подряд выиграл чемпионат России Фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Коляда во второй раз подряд стал чемпионом России «В сезоне-2015/2016, выиграв чемпионат страны и сделав пять четверных прыжков, Ковтун показал: он единственный в России, кто по сложности программ способен потенциально конкурировать с мировыми лидерами! Хотя, справедливости ради, сосредоточившись на четверных, Ковтун "потерял" приличное количество прыжков и каскадов. Однако на чемпионате мира в Бостоне случится настоящий крах: Ковтун стал лишь 18-м! На контрасте с этим четвертым стал улыбчивый, обаятельный и собранный Михаил Коляда, которому, оказывается, тоже вполне подвластны четверные прыжки вдобавок с остальными элементами максимального уровня сложности. Так Ковтун перестал быть единственной надеждой российского мужского одиночного катания.

С сезона-2016/2017 фигурист начал работу под руководством Инны Гончаренко. Нельзя не сказать и о том, как болельщики периодически атаковали фигуриста в соцсетях – за невнятные объяснения после неудач, любовь к татуировкам, рэпу и дорогим авто.

Встряхнули ли Ковтуна переход к другому тренеру и снятие с плеч ответственности за всю страну? Едва ли. В прошлом сезоне в активе у фигуриста лишь достойное серебряное выступление на чемпионате Европы, а все остальное: этапы серии "Гран-при", чемпионат страны и World Team Trophy Ковтуну лучше забыть. Даже Тарасова, работавшая с фигуристом и верившая в него, комментируя разминку на чемпионате мира, в сердцах сказала: "Только дурак мог так упасть!" В нынешнем сезоне Ковтун фактически не выступал из-за травмы спины, появившись лишь на одном турнире. Возможно, и поездка в Санкт-Петербург была лишней.

Параллельно с этим вдохновленно выступает нестареющий Сергей Воронов, судьи на международных стартах все чаще принимают Коляду в элитный клуб, потихоньку начинает разгораться звезда Александра Самарина. Спасать страну и добывать квоты уже не нужно, а вот не сдаваться и раскрывать несомненно имеющийся талант нужно обязательно, даже несмотря на второй подряд пролет мимо Олимпиады», — пишет Беспалова.

Илья Авербух Известный хореограф Начать хочется с того, что, к сожалению, провалил сезон Максим Ковтун. Это спортсмен, на которого делали большую ставку в последнее четырехлетие. Максиму некого винить, кроме самого себя. Обидно, что такой талантливый фигурист вообще никак не проявил себя в олимпийском сезоне. Чемпионат России доказал, что копить силы, чтобы выстрелить именно тут, нельзя. Практика показывает, что нужно постоянно стартовать, не боясь ничего. В целом можно говорить, что в российском мужском одиночном катании есть прорыв. И Коляда, и Самарин исполняют четверной лутц, который можно назвать самым сложным. Он отнимает силы и накладывает отпечаток на всю программу. Но это лучше, чем катать чисто, но на уровне ниже мирового.

«Цирк» в женском катании

Журналист «Чемпионата» Андрей Шитихин считает, что проводить соревнования в женском одиночном катании было необязательно, поскольку судьи заранее расставили спортсменок по их местам.

«На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге свою короткую программу откатали женщины. После этого всё стало предельно ясно. По ранжиру всех расставили ещё до выхода на лёд. И не только в женском катании, но и во всех видах программы. Только кошмарные ошибки могли что-то изменить в этих лекалах.

Понятно, что никаких "левых" спортсменов в сборную России на чемпионате Европы или Олимпиаду не пустят. И ведь не скажешь, что появился кто-то новый, кого можно рассматривать как кандидата на место в сборной. Но ведь можно делать всё не так явно.

Алина Загитова после короткой программы лидирует. Но ведь это был далеко не лучший её прокат. В сложнейшем каскаде из тройных лутца и риттбергера Алина ошиблась на втором прыжке. Остальные прыжковые элементы были выполнены чисто, но как-то без уже привычного блеска. Короткая Загитовой пока не так удаётся в этом сезоне, как произвольная.

Но оценка за технику даже с довольно грубой ошибкой у Загитовой оказалась самой высокой – за остальные элементы судьи наставили плюсов по максимуму. Впрочем, по технике и не удивительно, Алина обыгрывает всех в мире. Но у неё и вторая оценка оказалась наивысшей. Это ведь перебор. На данном старте и в данном конкретном случае», — убежден Шитихин.

Впрочем, коллега Шитихина по изданию Михаил Чесалин похвалил Загитову за прокат в произвольной программе.

Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию 15-летняя фигуристка впервые в карьере одержала победу на чемпионате России «Когда-нибудь мир увидит потрясающее сражение на высшем уровне двух выдающихся российских фигуристок – Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Может быть, это случится уже на Олимпийских играх в Корее. Но чемпионат России прошёл без участия действующей чемпионки мира и главной претендентки на олимпийское золото.

Никаких сенсаций в Санкт-Петербурге, прямо скажем, не случилось – в отсутствие Медведевой закономерно победила Алина Загитова. Короткая программа у неё вышла не лучшим образом, и судьи поставили оценки в чём-то авансом, который оправдался в произвольной. Удивительная энергия, потрясающие эмоции, невесомые прыжки и воздушные каскады – это действительно было выступление чемпионки!», — убежден Чесалин.

Илья Авербух Известный хореограф Что касается противостояния Медведевой с Алиной Загитовой, то эту тему вообще не стоит поднимать. Их противостояние происходит каждый день, поскольку они тренируются на одном льду. Поэтому не надо думать, что кто-то кого-то боится. Думаю, что это мотивационное столкновение и дало такой огромный рывок Алине Загитовой. Впереди будет чемпионат Европы, поэтому поберечь сегодня Женю Медведеву – правильное решение.

Не упали в пропасть только чемпионы

Редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков обратил внимание на тот факт, насколько много падений было в парном катании.

Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на ЧР Второе место заняли Ксения Столбова и Федор Климов, третье — Наталья Забияко и Александр Энберт «Фигурное катание превращается в вид спорта, когда выигрывает тот, кто меньше упадет или не упадет вовсе. Это если упрощенно смотреть. Потому что есть базовая стоимость, компоненты, элементы технического плана, которые "вывозят", даже если плюхаешься на лед. Но в целом зрительское впечатление портится. Сидишь и дергаешься: упадет — не упадет? Когда тут обращать внимание на красоту и прочие тонкости?

Не избежали падений даже, казалось бы, безупречные, в силу молодости и отсутствии груза ответственности, Энберт и Забияко. Девушка — легкая, миниатюрная, партнер мощный и надежный. К тому же, когда паре предстояло выходить на лед, было уже понятно, что они попадут в призеры — конкуренты были на безопасном расстоянии. Тем не менее, партнерша упала. Позднее фигуристы говорили, что таких ошибок от себя не ожидали, обычно на тренировках элементы делают хорошо. А раз не ожидали, стало быть, и анализировать рано. Но они обещали.

Потом катались Ксения Столбова и Федор Климов, начинавшие в Питере, действующие чемпионы России. Уже трудно вспомнить, когда они катали программу безупречно — так, как на Олимпиаде в Сочи, когда покорили сердца многих, став чемпионами в команде. Ксения уже и прическу сменила. Прошел период, когда они удивлялись своим грубым ошибкам и злились по этому поводу. Пора уже, казалось, успокоиться, спортсмены опытные. Но, видимо, какой-то "кондратий", мандраж не оставляет пару. Как выходят на лед, так что-то случается.

В итоге титул впервые взяли Тарасова и Морозов, как их еще называют, рыжие. Ребятам было комфортно катать — главные конкуренты "отвалились". К тому же подстегивала неудача в короткой программе, когда Женя и Володя откровенно сплоховали. Они обещали разобраться и исправиться, как многие тут делают. И откатали на твердую четверку, опередив Столбову и Климова на восемь баллов», — отмечает Легков.

Владимир Морозов Российский фигурист Наша победа сегодня – это глоток чистого воздуха после финала Гран-при в Нагойе. Сегодня наш прокат был намного лучше, чем в короткой – справились с собой, с напряжением, хотя была небольшая ошибка. Сейчас мы довольны, уже можно немного расслабиться и отдохнуть. Наша программа прозвучала лучше, чем в начале сезона, мы уже получаем удовольствие не только в начале программы, но и к ее концу, сохраняя эмоции – мы много над этим работал.

Семикратные чемпионы

Автор «Советского спорта» Максим Шитиков подчеркнул, что в Санкт-Петербурге Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали семикратными чемпионами России.

Боброва и Соловьёв защитили титул чемпионов России в танцах на льду Фигуристы защитили титул чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду «Это теперь семикратные чемпионы страны. Накануне они с небольшим отрывом выиграли короткую программу – второе место проиграло чуть больше полубалла. Произвольный танец пара выдала мощнее. Отрыв стал больше, а тренер фигуристов Александр Жулин плакал сразу после завершения танца.

Главные догоняющие Бобровой и Соловьева накануне говорили на разрыв, настолько они были довольны своим прокатом и реакцией публики. Небольшое отставание от лидеров давало хорошие шансы на первое место, но произвольный танец фигуристам понравился меньше.

В четверг самая "русская" пара чемпионата в последний момент ворвалась в тройку. Когда свой произвольный прокат досрочно закончили Виктория Синицина и Никита Кацалапов (из-за травмы ноги у партнера), стало понятно: мало что помешает Загорски и Гурейро наконец-то финишировать выше пятого места. Да еще и в тройке!», — замечает Шитиков.