Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Фигуристкавпервые в карьере одержала победу на чемпионате России.

Второе место по сумме двух программ заняла 17-летняя Мария Сотскова, третьей стала 14-летняя юниорка Алёна Косторная.

При этом, в произвольной программе третье место заняла Станислава Константинова, ставшая в итоге лишь 4-й из-за 10-го результата после короткой программы.

Отметим, что по сумме двух программ 15-летняя Загитова получила 233,59 балла — это второй результат в истории (больше набирала только Евгения Медведева — 241,31), но Международный союз конькобежцев не признает результаты национальных чемпионатов.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины

Произвольная программа

1. Загитова — 155,44

2. Сотскова — 145,37

3. Константинова — 144,77

4. Косторная — 142,98

5. Губанова — 134,91

6. Цурская — 132,28

Итог

1. Загитова — 233,59

2. Сотскова — 221,76

3. Косторная — 216,57

4. Константинова — 211,28

5. Цурская — 207,61

6. Губанова — 206,60