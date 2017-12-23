Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Второе место по сумме двух программ заняла 17-летняя Мария Сотскова, третьей стала 14-летняя юниорка Алёна Косторная.
При этом, в произвольной программе третье место заняла Станислава Константинова, ставшая в итоге лишь 4-й из-за 10-го результата после короткой программы.
Отметим, что по сумме двух программ 15-летняя Загитова получила 233,59 балла — это второй результат в истории (больше набирала только Евгения Медведева — 241,31), но Международный союз конькобежцев не признает результаты национальных чемпионатов.
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины
Произвольная программа
1. Загитова — 155,44
2. Сотскова — 145,37
3. Константинова — 144,77
4. Косторная — 142,98
5. Губанова — 134,91
6. Цурская — 132,28
Итог
1. Загитова — 233,59
2. Сотскова — 221,76
3. Косторная — 216,57
4. Константинова — 211,28
5. Цурская — 207,61
6. Губанова — 206,60