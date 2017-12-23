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    Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

    Фигурное катание
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    Алина Загитова
    На фото:Алина Загитова
    Фигуристка Алина Загитова впервые в карьере одержала победу на чемпионате России.

    Второе место по сумме двух программ заняла 17-летняя Мария Сотскова, третьей стала 14-летняя юниорка Алёна Косторная.

    При этом, в произвольной программе третье место заняла Станислава Константинова, ставшая в итоге лишь 4-й из-за 10-го результата после короткой программы.

    Отметим, что по сумме двух программ 15-летняя Загитова получила 233,59 балла — это второй результат в истории (больше набирала только Евгения Медведева — 241,31), но Международный союз конькобежцев не признает результаты национальных чемпионатов.

    Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины

    Произвольная программа

    1. Загитова — 155,44
    2. Сотскова — 145,37
    3. Константинова — 144,77
    4. Косторная — 142,98
    5. Губанова — 134,91
    6. Цурская — 132,28

    Итог

    1. Загитова — 233,59
    2. Сотскова — 221,76
    3. Косторная — 216,57
    4. Константинова — 211,28
    5. Цурская — 207,61
    6. Губанова — 206,60

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