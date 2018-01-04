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    Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе

    Биатлон
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    Анастасия Кузьмина
    На фото:Анастасия Кузьмина
    Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

    Выступающая за Словакию россиянка победила, допустив один промах на двух огневых рубежах,

    Второй на финише стала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, третьей – чешская биатлонистка Вероника Виткова.

    Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт, пробежав два штрафных круга, заняла 15-е место.

    Кузьмина после победы в первой гонке Кубка мира в 2018 году укрепила лидерство в общем зачёте — на ее счету 362 очка.

    Второе место занимает француженка Жюстин Бреза (336), которую благодаря серебру в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе практически догнала финка Кайса Мякяряйнен (335).

    Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт делит 13-е место с француженкой Анаи Бескон (по 212 очков). На балл больше – у норвежки Марте Олсбу.

    Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Женщины. Спринт 7,5 км

    1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 22.23,7 (1 штрафной круг).
    2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — отставание 35,4 (1).
    3. Вероника Виткова (Чехия) — 40,1 (1)...
    15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.24,6 (2)...
    37. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.59,7 (3).
    38. Татьяна Акимова (Россия) — +2.00,1 (1)…
    67. Виктория Сливко (Россия) — +2.55,1 (2)…
    72. Светлана Миронова (Россия) — +3.07,5 (4).

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