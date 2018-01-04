Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе

Словацкая биатлонисткавыиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Выступающая за Словакию россиянка победила, допустив один промах на двух огневых рубежах,

Второй на финише стала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, третьей – чешская биатлонистка Вероника Виткова.

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт, пробежав два штрафных круга, заняла 15-е место.

Кузьмина после победы в первой гонке Кубка мира в 2018 году укрепила лидерство в общем зачёте — на ее счету 362 очка.

Второе место занимает француженка Жюстин Бреза (336), которую благодаря серебру в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе практически догнала финка Кайса Мякяряйнен (335).

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт делит 13-е место с француженкой Анаи Бескон (по 212 очков). На балл больше – у норвежки Марте Олсбу.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Женщины. Спринт 7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 22.23,7 (1 штрафной круг).

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — отставание 35,4 (1).

3. Вероника Виткова (Чехия) — 40,1 (1)...

15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.24,6 (2)...

37. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.59,7 (3).

38. Татьяна Акимова (Россия) — +2.00,1 (1)…

67. Виктория Сливко (Россия) — +2.55,1 (2)…

72. Светлана Миронова (Россия) — +3.07,5 (4).