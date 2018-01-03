ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бабиков: Российская закрепощенность нам не на руку

    Биатлон
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антон Бабиков
    На фото:Антон Бабиков
    Чемпион мира Антон Бабиков высказался о психологии иностранных спортсменов и отношении других биатлонистов к допинговым обвинениям в адрес России.

    «Самое главное, что может русский спортсмен перенять у иностранцев – это именно психология, отношение ко всему в спорте. И этому стоит на самом деле поучиться.

    Например, как улыбаться после поражений, улыбаться всегда и везде. Понятно, что у братьев Бе сейчас есть повод для улыбок, но даже если бы не было, они бы все равно все время шутили и веселились.

    Мы же даже после победы боимся сделать что-то не так, думаем, как все это оценят люди вокруг, и эта закрепощенность нам не на руку. Надо получить удовольствие.

    Мы летели из Швеции в Австрию с Жаном-Гийомом Беатриксом, и он меня спрашивал, что я думаю по поводу ситуации, которая сложилась вокруг российского спорта.

    Но на самом деле даже на русском языке трудно описать наши ощущения и мысли. Тут можно долго дискутировать, но так и не решить для себя ничего…

    Никто не переносит это на спортсменов, я не чувствую недоверия к себе, со стороны друзей по крайней мере…

    Единственный Бьорндален из иностранцев, который сказал: Ребята, конечно, это проблема, что сейчас происходит в России, но это же наша общая проблема, если мы не можем отвечать за наши анализы после того, как мы их отдали допинг-офицеру в юрисдикцию WADA», – приводит «Калашников Media» слова Бабикова.

    Напомним, с 4 по 7 января в Оберхофе пройдет четвертый этапа Кубка мира.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 02/01
    • Кайшева и Волков — в составе сборной России на 4-й этап КМ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    В России будут сажать за допингСъел – сел. Новый метод борьбы с допингомВ России могут принять закон об уголовной ответственности за допингДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИРичард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаWADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства
    Подробный разбор
  • Триумф Загитовой, провал Ковтуна, седьмой титул Бобровой и Соловьева
  • Реакция СМИ на завершившийся чемпионат России по фигурному катанию
    •
  • Анси. Первая медаль России, неудержимый Йоханнес Бё
  • Итоги третьего этапа Кубка мира по биатлону
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» — «Коламбус». Дуэль Варламова и Бобровского в НХЛ
  • «Колорадо» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 января
  • 2,23
    •
  • «Бостон» идет за третьей подряд победой в матче с «Флоридой»
  • «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 января
  • 1,90
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 15:53
    • «Тур де Ски». Спринт в Оберстдорфе отменен
  • 02/01
    • Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре
  • 02/01
    • Коукалова не выступит на этапе КМ в Оберхофе
  • 02/01
    • Нурмагомедов и Макгрегор вступили в перепалку в социальных сетях
  • 02/01
    • Кайшева и Волков — в составе сборной России на 4-й этап КМ
  • 31/12
    • Колонья выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски», прошлогодний победитель — десятый
  • 31/12
    • Жуков надеется, что российский спорт в 2018 году вернется на передовые позиции
  • 31/12
    • Хабиб Нурмагомедов победил Эдсона Барбозу
  • 31/12
    • Медведева и Ласицкене — в десятке лучших спортсменок года по версии L'Equipe
  • 30/12
    • Устюгов – победитель спринта на «Тур де Ски»
  • 30/12
    • Ван дер Графф выиграла спринт на «Тур де Ски», Непряева – четвертая
  • 29/12
    • Подчуфарова не собирается бегать только ради статистики
  • 29/12
    • ФИС отстранила от соревнований 11 российских лыжников
  • Безальтернативный Трефилов
  • Ошиблась ли Федерация гандбола России оставив тренера у руля женской сборной?
    • 29/12/2017 в 00:47
  • 28/12
    • Юрлова и Волков стали победителями Рождественской гонки
  • 28/12
    • Юрлова и Волков победили в масс-старте на «Рождественской гонке»
  • 28/12
    • FIS не стала отстранять Ассоциацию лыжных видов спорта России
  • 28/12
    • Дальмайер не примет участие в «Рождественской гонке»
  • 26/12
    • Смирнов: Если допинговый скандал не станет знаком, что еще должно произойти?
  • 26/12
    • ОКР запустил собственное телевидение
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ