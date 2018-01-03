Бабиков: Российская закрепощенность нам не на руку

Чемпион миравысказался о психологии иностранных спортсменов и отношении других биатлонистов к допинговым обвинениям в адрес России.

«Самое главное, что может русский спортсмен перенять у иностранцев – это именно психология, отношение ко всему в спорте. И этому стоит на самом деле поучиться.

Например, как улыбаться после поражений, улыбаться всегда и везде. Понятно, что у братьев Бе сейчас есть повод для улыбок, но даже если бы не было, они бы все равно все время шутили и веселились.

Мы же даже после победы боимся сделать что-то не так, думаем, как все это оценят люди вокруг, и эта закрепощенность нам не на руку. Надо получить удовольствие.

Мы летели из Швеции в Австрию с Жаном-Гийомом Беатриксом, и он меня спрашивал, что я думаю по поводу ситуации, которая сложилась вокруг российского спорта.

Но на самом деле даже на русском языке трудно описать наши ощущения и мысли. Тут можно долго дискутировать, но так и не решить для себя ничего…

Никто не переносит это на спортсменов, я не чувствую недоверия к себе, со стороны друзей по крайней мере…

Единственный Бьорндален из иностранцев, который сказал: Ребята, конечно, это проблема, что сейчас происходит в России, но это же наша общая проблема, если мы не можем отвечать за наши анализы после того, как мы их отдали допинг-офицеру в юрисдикцию WADA», – приводит «Калашников Media» слова Бабикова.

Напомним, с 4 по 7 января в Оберхофе пройдет четвертый этапа Кубка мира.