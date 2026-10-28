Нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов, Йоэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди лидируют в НХЛ по количеству игрового времени без пропущенных шайб в формате «5 на 5». Об этом сообщает журналист Майк Келли.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Тройка «Миннесоты» провела на льду 142 минуты 51 секунду и не пропустила ни одной шайбы. По этому показателю хоккеисты значительно опережают ближайших преследователей.

Вторую строчку занимает звено «Бостона» в составе Моргана Гики, Павла Захи и Давида Пастрняка. На их счету 54 минуты 53 секунды без пропущенных голов. На третьем месте располагается тройка «Флориды» Картер Верхаге, Сэм Беннетт и Мэттью Ткачук. Это звено отыграло без пропущенных шайб 53 минуты 18 секунд.