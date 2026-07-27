Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о назначении Майка Бэбкока на пост главного тренера «нефтяников».

Коннор Макдэвид — нападающий «Эдмонтона» globallookpress.com

«Видим прекрасную возможность работать под руководством человека, который тренировал в каждой важной игре. Он добился успеха в этой лиге, выиграл кубки, золотые медали, всё что угодно.

Это отличная возможность для нас, игроков, тренироваться под руководством такого человека и учиться у него. Учитывая уровень нашей команды и наши потребности, это идеальный вариант. Ему не нужно будет искать себя как тренера или разбираться в подобных ситуациях. Он знает, что делает, и наша задача как игроков — быть готовыми к работе», — цитирует Макдэвида Sportsnet.

Напомним, что в минувшем сезоне «Эдмонтон» вылетел в 1-м раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Анахайму» со счетом в серии 2:4.