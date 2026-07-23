Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о переходе нападающего Натана Легаре в челябинский клуб.

Натан Легаре — новичок «Трактора» www.nhl.com

«На рынке игроков в это межсезонье одной из задач "Трактора" было найти мобильного и агрессивного крайнего нападающего. Натан как раз и отвечал этому запросу.

Хоккеисты такого склада являются штучным товаром, так как характер и боевые качества в случае с Легаре накладываются на высокую полезность на льду, умение эффективно играть в меньшинстве и приличный бросок.

Нет сомнений, что этот форвард быстро вольётся в нашу команду и в каждом матче будет выкладываться на 100%», — цитирует Волкова сайт «Трактора».

Всего на счету Легаре 313 матчей в АХЛ, где он набрал 92 (53+39) очка. В НХЛ сыграл четыре встречи, где очков не набрал.