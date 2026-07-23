Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в минское «Динамо».

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Прошлый сезон Евгения оставил неоднозначное впечатление. Сначала был дискомфорт в "Металлурге", потом Виктор Козлов поверил в игрока в Уфе, промелькнули яркие матчи. Насторожило то, что у Евгения не было стабильности. Один-два блестящих матча — потом несколько средних, плюс мелькали бюллетени.

В чём тут проблема? Возможно, Евгений был не совсем готов — или функционально, или ментально. Как следствие — перепады.

Потенциальный минский дуэт Брылин — Кузнецов? Вопрос не в мастерстве Евгения, по своему уровню он не ниже Александра Радулова и Вадима Шипачёва, которые намного старше и которые по-прежнему звёзды КХЛ.

Вопрос, на мой взгляд, исключительно в мотивации. Если Евгений уже в рутине и не готов что-то менять, это одно. Если заряжен и открыт для перемен, то совсем другое. Вот в таком сконцентрированном состоянии он способен стать новым лидером минского Динамо», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за «Салават Юлаев», где провел 26 матчей, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.