Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился мнением о подписании контракта с «Монреалем».

Богдан Конюшков globallookpress.com

Напомним, что игрок обороны подписал соглашение с канадским клубом. Следующий сезон Конюшков проведет в «Торпедо» на правах аренды.

«Не кажется ли мне, что еще что-то мог сделать в России перед отъездом? Конечно, мог. Главная цель пока не достигнута. Мне казалось, что это такая черта — возраст, после которого я уже не смогу уехать. Не соберусь. Через год мне будет 24. Не хочу потом жалеть, что даже не попробовал.

Что плохого в том, чтобы не поехать в Америку? Ничего. Просто я буду жалеть, если не воспользуюсь вариантом. Я хочу съездить и пожалеть или не пожалеть», — цитирует Конюшкова «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне защитник провел за «Торпедо» 77 матчей, забросил 7 шайб и сделал 36 голевых передач.