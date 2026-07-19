Форвард Александр Барабанов рассказал, что сподвигло его на возвращение в российскую КХЛ.

Александр Барабанов globallookpress.com

В прошлом сезоне 32‑летний хоккеист выступал за «Сан‑Хосе», а сейчас подписал контракт с казанским «Ак Барсом».

«Предложения были из НХЛ, но я понимал, какая роль меня ждёт — четвёртое звено. Там от меня было бы мало пользы. Такой хоккей мне не очень интересен: забросить шайбу в зону, бежать и бить. Мне хочется играть, создавать моменты, комбинировать.

Если бы был вариант с местом в топ‑6 или хотя бы в третьем звене, думаю, остался бы ещё на год‑два. Прошлым летом говорил агенту, что хотел обмена. Чувствовал, что в „Сан‑Хосе“ уже отдал всё, что мог. Хотел сменить команду. И очень хотелось сыграть в плей‑офф.

Перед дедлайном меня действительно должны были обменять. Я уже не играл несколько матчей, сидел дома и ждал новостей. Но обмен так и не состоялся. Приехал в раздевалку совершенно потерянным. А вскоре ещё и сломал ногу. После этого понял, что пора что‑то менять», — сказал Барабанов в интервью «СЭ».