Канадский защитник Тёрнер Оттенбрайт вернулся в КХЛ. Пресс-служба клуба «Шанхайские Драконы» официально объявила о заключении с хоккеистом однолетнего соглашения.

Тёрнер Оттенбрайт globallookpress.com

Российскому болельщику защитник знаком по выступлениям в КХЛ. В сезоне-2023/2024 Оттенбрайт защищал цвета «Куньлунь Ред Стар», где в 64 матчах забросил одну шайбу и отдал 7 голевых передач, а также совершил 110 силовых приемов и заблокировал 103 броска.

Прошедший сезон-2025/2026 канадец провел за океаном в составе «Калгари Рэнглерс», набрав 13 (3+10) очков в 57 встречах. Всего за семь лет карьеры в АХЛ на счету оборонца 294 матча и 57 результативных баллов.