Стив Айзерман ушел с должности исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Детройт Ред Уингз». Об изменениях в руководстве официально сообщила пресс-служба американского хоккейного клуба.

Стив Айзерман globallookpress.com

Легендарный специалист не покидает структуру «Ред Уингз» полностью. Айзерман продолжит свою деятельность в организации, заняв пост старшего советника владельца и генерального директора франшизы. Руководство «Детройта» уже запустило процесс поиска нового руководителя департамента хоккейных операций.

Вся многолетняя игровая карьера Айзермана была неразрывно связана с «Детройтом», в составе которого он провел 22 ярких сезона. В статусе капитана команды он трижды приводил «красные крылья» к завоеванию Кубка Стэнли, а после завершения выступлений на льду был включен в Зал хоккейной славы.

Стоит напомнить и о его весомых менеджерских успехах: в период с 2010 по 2019 год Айзерман трудился на посту генерального менеджера «Тампа-Бэй Лайтнинг», собрав костяк команды, которая впоследствии дважды подряд выиграла главный трофей НХЛ.