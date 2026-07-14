Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин высказался о приходе в команду российского защитника Шакира Мухамадуллина.

Василий Подколзин globallookpress.com

«Конкуренция всегда есть у всех и во всех линиях. Наоборот, это хорошо — это значит, все постараются показать свою лучшую форму и будут играть сильнейшие. Но я думаю, что у Шакира хорошие шансы стать важной частью команды.

Мы с ним играли в юниорской и молодёжной сборных России на чемпионатах мира, друг друга знаем. Опять же, когда он играл за "Сан-Хосе", а я за "Эдмонтон", то вместе ужинали несколько раз. Здорово, что у нас в команде будет россиянин. Если ему от меня будет нужна какая-то помощь, с удовольствием помогу ему», — цитирует Подколзина ТАСС.

Напомним, что Мухамадуллин подписал контракт с «Эдмонтоном» на 2 года. В минувшем сезоне защитник провел за «Сан-Хосе» 50 матчей, забросил 5 шайб и сделал 7 голевых передач.