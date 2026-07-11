Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» официально продлил соглашение с защитником Карсоном Ламбосом.

Карсон Ламбос globallookpress.com

Пресс-служба команды сообщила, что с 23-летним канадским игроком обороны заключен двусторонний контракт сроком на один сезон. Согласно финансовым условиям, заработная плата хоккеиста на уровне НХЛ составит 850 тысяч долларов, а в случае его выступления в АХЛ — 110 тысяч долларов.

В минувшем игровом году Ламбос впервые вышел на лед в Национальной хоккейной лиге, проведя один матч в регулярном чемпионате в составе главной команды.

Основную часть сезона защитник отыграл в фарм-клубе «Айова Уайлд» в АХЛ, где принял участие в 70 встречах регулярки, забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-4».