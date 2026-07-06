Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, почему решил продлить контракт со «столичным» клубом еще на один сезон.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Если посмотреть на наш состав, то это команда, претендующая на Кубок Стэнли. Я разговаривал с семьёй, и она сказала: "Хорошо, давай поиграем ещё один год или, может быть, два, я не знаю…".

Я всё ещё могу играть и заряжать энергией раздевалку, заряжать энергией на льду», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).