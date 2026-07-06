Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин объяснил, почему решил продлить контракт со «столичным» клубом еще на один сезон.
«Если посмотреть на наш состав, то это команда, претендующая на Кубок Стэнли. Я разговаривал с семьёй, и она сказала: "Хорошо, давай поиграем ещё один год или, может быть, два, я не знаю…".
Я всё ещё могу играть и заряжать энергией раздевалку, заряжать энергией на льду», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети.
Напомним, что Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).