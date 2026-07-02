Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» официально подписал контракт с канадским нападающим Джейденом Шварцем.

Джейден Шварц globallookpress.com

Новое трудовое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на три года и будет действовать до завершения сезона-2028/29. Начиная с 2021 года хоккеист защищал цвета «Сиэтл Кракен», а в минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 принял участие в 50 поединках, в которых отметился 11 забитыми голами и 15 результативными передачами.

Напомним, что на более раннем этапе своей карьеры Шварц долгое время выступал за «Сент-Луис Блюз», в составе которого в 2019 году завоевал главный трофей лиги — Кубок Стэнли.