Пресс-служба «Колорадо» объявила о подписании нового соглашения с 41-летним защитником команды Брентом Бернсом.

Брент Бернс — защитник «Колорадо» globallookpress.com

Стало известно, что игрок обороны продлил контракт с клубом до конца сезона 2026/2027. По данным журналиста Эллиотта Фридмана, зарплата Бернса в «Колорадо» за следующий сезон может составить около 3 млн долларов.

В минувшем сезоне защитник провел за «Эвеланш» 95 матчей, забросил 12 шайб и сделал 27 голевых передач.

В розыгрыше Кубка Стэнли сезона 2025/2026 «Колорадо» дошло до стадии полуфинала, где уступило «Вегасу» со счетом в серии 0:4.

Ранее «Эвеланш» обменял российского нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус».