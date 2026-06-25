Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переходе норвежского вратаря Хенрика Хаукеланна в «Трактор».

Хенрик Хаукеланн globallookpress.com

«Вполне логично, что игрок, которому уже за 30 лет, захотел попробовать себя на более высоком уровне, к тому же заработать больше денег, чем ему платили в Европе. Очевидно, что КХЛ сейчас второй в мире клубный чемпионат после НХЛ и сильно выше уровнем, чем Германия, Швеция, Финляндия и тем более Норвегия.

То, что кто-то отказывает Хеукеланну в его желании и налагает за поездку в Россию санкцию в виде отстранения от сборной, говорит только о норвежских чиновниках и в очередной раз напоминает нам, как в Европе политизировали всё, в том числе спорт. Но это их дело. А нам важно, чтобы этот вратарь усилил "Трактор" и украсил нашу лигу. Если будет играть так же, как на последнем чемпионате мира, то это отличное подписание», — цитирует Крикунова «Известия».

Ранее челябинский клуб подписал с 31-летним Хеукеланном двухлетний контракт. На минувшем чемпионате мира норвежец в составе своей национальной сборной завоевал бронзовые медали и был признан лучшим вратарем турнира.