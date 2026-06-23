Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал переход норвежского вратаря Хенрика Хаукеланна в «Трактор» и дальнейшие последствия для него на родине.

Хенрик Хаукеланн globallookpress.com

«Это глупость. Если голкипер может помочь сборной, то почему нет? Нельзя политику смешивать со спортом, парень хочет играть в одной из лучших лиг и расти. Считаю, что это неправильно.

Переход Хаукеланна — плюс для лиги? Естественно, плюс. У нас Континентальная Хоккейная Лига, это показывает, что люди из Европы стремятся играть здесь. Лига на слуху, все знают, что у нас высокий уровень хоккея», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Сегодня стало известно, что лучший вратарь ЧМ-2026 подписал двухлетний контракт с челябинским клубом. Ранее генменеджер сборной Норвегии Патрик Торесен заявил, что 31-летний Хаукеланн не будет вызываться в национальную команду из-за игры в КХЛ.

Хаукеланн в составе сборной Норвегии стал бронзовым призером минувшего мирового первенства.