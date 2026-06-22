Нападающий Александр Барабанов продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Барабанов globallookpress.com

По информации источника, 32-летний форвард подпишет контракт на сумму 124 миллиона рублей, при этом в оклад войдут 90-95 миллионов, а остальная сумма будет прописана в качестве так называемых «рекламных денег», которые не попадают под потолок зарплат. Благодаря такой зарплате Барабанов станет самым дорогим игроком КХЛ.

В прошлом сезоне Барабанов провел за «Ак Барс» 63 матча и набрал 51 (21+30) очко, также на его счету 16 (6+10) очков в Кубке Гагарина-2026.