«Ак Барс» продолжил сотрудничество с тренером Александром Макрицким. Казанский клуб официально объявил о подписании нового соглашения со специалистом.

Новый контракт с 54-летним белорусским тренером рассчитан на два года. Макрицкий входит в тренерский штаб «Ак Барса» с 2024 года.

До перехода в казанский клуб специалист успел поработать в тренерских штабах «Трактора», минского «Динамо», «Сибири» и «Торпедо».

В сезоне-2025/26 «Ак Барс» показал сильный результат и дошел до финала Кубка Гагарина. В решающей серии турнира казанская команда встретилась с «Локомотивом», но уступила ярославскому клубу со счетом 2-4.