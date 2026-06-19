Челябинский «Трактор» пролонгировал сотрудничество с нападающим Степаном Горбуновым до завершения сезона-2027/2028. Об этом официально заявила пресс-служба уральской команды.

Степан Горбунов globallookpress.com

Горбунов является местным воспитанником — он родился 11 августа 2006 года в Челябинске. Форвард впервые сыграл в КХЛ в игровом цикле 2025/2026. Суммарно в лиге в составе «черно-белых» нападающий успел отметиться двумя забитыми шайбами в 30 встречах.

Параллельно хоккеист с сезона-2024/2025 защищает цвета фарм-клуба «Челмет». В его активе 78 матчей во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), в которых он набрал 45 (19+26) результативных баллов.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина «Трактор» завершил свое выступление в первом раунде, проиграв казанскому «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.