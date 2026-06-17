«Ак Барс» заключил новый контракт с тренером Денисом Ячменевым. Пресс-служба клуба сообщила, что соглашение с тренером будет действовать до 31 мая 2028 года.

Денис Ячменев globallookpress.com

Денис Ячменев присоединился к штабу Анвара Гатиятулина в 2024 году. За свою карьеру он выиграл Кубок Петрова (2022), стал бронзовым призером чемпионата ВХЛ (2024) и завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2026).

Прошлый сезон «Ак Барс» завершил в финале Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» из Ярославля в серии из шести матчей.