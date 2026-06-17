Пресс-служба «Торонто Мэйпл Лифс» объявила о назначении Джима Хиллера на должность главного тренера.

Джим Хиллер globallookpress.com

Ранее, в марте 2026 года, Хиллер был освобожден от должности главного тренера «Лос-Анджелес Кингз». Таким образом, он стал 41-м главным тренером в истории «Мэйпл Лифс», основанной в 1917 году.

Прежде чем возглавить «Лос-Анджелес Кингз», Хиллер работал помощником тренера у «Нью-Йорк Айлендерс» в сезонах с 2019/2020 по 2021/2022 и у «Торонто Мэйпл Лифс» в сезонах с 2015/2016 по 2018/2019. За четыре сезона, проведенных в «Торонто», команда под его руководством трижды выходила в финал Кубка Стэнли.