Райан Крэйг назначен на пост главного тренера «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Райан Крэйг nhl.com/goldenknights/

Напомним, что на протяжении трех лет Крэйг работал в фарм-клубе «Хендерсон Сильвер Найтс» в АХЛ.

В период с 2017 по 2023-й год специалист входил в тренерский штаб «Вегаса», став обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

В минувшем сезоне команда добралась до финала плей-офф НХЛ, уступив «Каролине» со счетом в серии 2:4.

Ранее в «Вегасе» сообщили об уходе Джона Тортореллы с поста главного тренера команды.