Вячеслав Козлов стал тренером «Шанхайских Драконов», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Вячеслав Козлов globallookpress.com

54-летний специалист будет отвечать за работу с нападающими в тренерском штабе Митча Лава. Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Козлов работал в московском «Динамо», которое возглавлял вплоть до конца кампании вместо ушедшего Алексея Кудашова.

Под руководством Козлова бело-голубые заняли седьмое место в Западной конференции и вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина от минского «Динамо».