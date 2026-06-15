Чемпион мира Максим Сушинский высказался об игре нападающего «Салавата Юлаева» Вадима Шипачева.

Вадим Шипачев globallookpress.com

«Шипачев в 39 способен помочь "Салавату Юлаеву" не только в раздевалке, но и на льду? Что такое 39 лет? Овечкин в 40 в НХЛ играет, и он там один из лучших. Радулов в КХЛ играет.

Шипачев — сумасшедший мастер, он еще поиграет и даст фору за счет своей головы и рук молодым. Он серьезно готовится к сезону, думаю, это не проблема. Понятно, что возраст берет свое, но в каких‑то моментах Шипачев все равно будет лучше», — сказал Сушинский «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Шипачев выступал за минское «Динамо», где провел 72 матча, забросил 16 шайб и сделал 31 голевую передачу. После завершения сезона 2025/2026 форвард подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».