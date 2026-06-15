Минское «Динамо» планирует назначить на должность главного тренера Доминика Дюшарма, информирует «СЭ».

Доминик Дюшарм globallookpress.com

По данным издания, сейчас 53‑летний канадец является главным кандидатом на пост наставника флагмана белорусского хоккея.

Последние три сезона Дюшарм работал в тренерском штабе «Вегаса», но наибольшую известность получил во время работы в «Монреале», когда в 2021 году довёл команду до финала Кубка Стэнли.

В этом сезоне бело‑голубыми руководил Дмитрий Квартальнов, который сейчас тренирует «Локомотив». Минское «Динамо» добралось с ним до второго круга плей‑офф, где проиграло серию «Ак Барсу» со счётом 0–4.