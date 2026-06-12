Известный в прошлом российский нападающий Максим Сушинский считает, что завоевание форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова приза «Харт Трофи», ежегодно вручаемому самому ценному игроку сезона в НХЛ стало абсолютно заслуженным.

Максим Сушинский globallookpress.com

«Кучеров заслуженно стал самым ценным игроком сезона НХЛ. Никита не первый год доказывает свою состоятельность в хоккее. Неудивительно это. Он играл на хорошем уровне», — сказал Сушинский «Чемпионату».

В плотной борьбе за «Харт Трофи» по итогам голосования Кучеров обошел нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и лидера «Колорадо» Натана Маккиннона.