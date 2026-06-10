Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал переход Вадима Шипачева в «Салават Юлаев».

Вадим Шипачев globallookpress.com

«Сейчас на рынке в принципе большой дефицит центральных нападающих, поэтому каждая команда ищет центрального нападающего в первое звено. На эту позицию на текущий момент самый большой спрос. Думаю, Вадим, как опытный и грамотный хоккеист, а также очень уважаемый человек в раздевалке, хорошо подходит в состав молодой и амбициозной команды с хорошими перспективами.

Вадим находился в статусе неограниченно свободного агента и имел право выбора команды, в которой он хочет играть. Не думаю, что трансфер связан с отказом Минска, просто Вадим свободен в своем выборе и принял решение в пользу уфимского клуба», — цитирует Дементьева «Матч ТВ».

Хоккеист подписал однолетний контракт с уфимским клубом. Последние два сезона 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», за которое в минувшем сезоне россиянин провел 64 встречи в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 5 (1+4) результативных баллов в 8 играх плей-офф.