Павел Зубов стал новым главным тренером «Лады». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Павел Зубов globallookpress.com

Помимо этого, пресс-служба «Лады» объявила тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Игорь Горбенко, Николай Золотухин будут отвечать за атаку, Владимир Чебатуркин стал тренером защитников, Ильдар Давыдов будет отвечать за вратарскую линию, а Станислав Колпаков — тренер по ОФП.

Напомним, что Павел Зубов является воспитанником тольяттинского хоккея. Специалист работал главным тренером «Сибири», а также входил в тренерские штабы «Локомотива» и «Ак Барса».

В минувшем сезоне «Лада» заняла 10-е место в таблице Западной конференции с 47-ю очками в активе.