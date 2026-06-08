Защитник Никита Камалов стал игроком «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Никита Камалов перешел в «Торпедо» globallookpress.com

Стало известно, что Камалов подписал контракт с «Торпедо» до конца сезона 2027/2028.

«Никита за свою карьеру показал одинаковую эффективность в разных игровых моделях, являясь двусторонним защитником, способным не только обороняться, но и совершать полезные действия в нападении.

Также для нас важны его характер на льду и личностные качества, которые должны принести пользу коллективу. Верим, что в составе "Торпедо" он проведёт свои лучшие хоккейные годы», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

В минувшем сезоне Камалов выступал за «Северсталь», где провел 70 матчей, забросил 5 шайб и сделал 19 голевых передач.