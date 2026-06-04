Континентальная хоккейная лига объявила, что Неделя звезд хоккея — 2027 пройдет в минском спорткомплексе «Минск-Арена», который является домашней ареной клуба «Динамо». Мероприятие запланировано на 5–7 февраля 2027 года.

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4 июня 2026 года, в ходе Петербургского международного экономического форума, президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий заключили соглашение о проведении Недели звёзд хоккея в белорусской столице в 2027 году.

Это событие станет вторым в истории страны. Впервые лучшие игроки КХЛ собрались в Минске десять лет назад, в 2010 году. На данный момент билеты на мероприятие не поступают в продажу. КХЛ объявит о начале продаж позже.