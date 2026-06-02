Чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова в «Локомотив».

«Я поддерживаю назначение Квартальнова в "Локо", он классный специалист и тренер. Безусловно, ему будет тяжело выполнять поставленные задачи, но я оцениваю высоко его шансы на то, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Еще надо смотреть, кто останется в клубе, но сомнений в том, что "Локо" будет одной из лучших команд лиги, у меня нет», — цитирует Терещенко Liveresult.ru.

Вчера стало известно, что 60-летний специалист вернулся в ярославский клуб, где уже работал главным тренером с 2017 по 2019 год.

Последние три сезона россиянин возглавлял минское «Динамо». Под его руководством клуб из Беларуси дважды выходил в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2025-м и 2026-м годах.