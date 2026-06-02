Московское «Динамо» объявило о расставании с нападающим Артемом Ильенко.

Артем Ильенко t.me/dynamo_ru

«Спасибо "Динамо" за эти три года, которые мы провели вместе! Счастлив, что смог стать частью клуба с великой историей! Спасибо руководству, тренерскому штабу, персоналу и, конечно, ребятам, с которыми мы многое прошли.

Спасибо болельщикам за поддержку и веру в нашу команду до последнего. С теплотой в душе буду вспоминать это время. Ещё увидимся, бело-голубые!» — цитирует Ильенко пресс-служба «Динамо».

В прошедшем сезоне форвард провел 70 матчей, забросил 7 шайб и сделал столько же голевых передач.