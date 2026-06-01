Клуб «Авангард» подписал контракт с защитником Кириллом Адамчуком сроком на три сезона, как сообщает пресс-служба команды.

Последние два сезона хоккеист выступал за московское «Динамо», где провел 157 матчей. Кирилл не пропустил ни одной игры и заработал 32 очка (9 голов и 23 передачи), его показатель полезности составил «+17».

В прошлом сезоне КХЛ Адамчук сыграл 68 матчей за свою команду, набрав 14 очков (3 гола и 11 передач) и показав полезность «-1». В плей-офф он отметился одним голом в четырёх матчах.