Нападающий Матвей Поляков подписал новый контракт с хоккейным клубом СКА. Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до февраля 2027 года.

Игрок присоединился к системе СКА в 2020 году после перехода из клуба «Нефтяник». Свой первый матч в КХЛ он провел 1 февраля 2025 года в игре СКА против московского «Динамо». За это время Поляков сыграл 69 матчей в лиге и набрал 29 очков (16+13).

СКА завершил регулярный сезон КХЛ 2025/26 на пятом месте в Западной конференции, заработав 81 очко. В 1/8 финала Кубка Гагарина петербуржцы уступили ЦСКА со счетом 1-4 в серии.