Клуб КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга сообщил об уходе из клуба сразу шести хоккеистов.

В этом списке нападающие Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев и Данил Романцев, а также защитники Максим Осипов и Юрий Паутов. Все они покидают клуб в связи с окончанием контракта.

32‑летний Осипов выступал за «Автомобилист» с 2023 года. На его счету 34 (11+23) очка в 183 матчах. 31‑летний Паутов набрал 6 (2+4) очков в 37 играх этого сезона.

34‑летний Мэйсек выступал за «Автомобилист» на протяжении семи сезонов. Нападающий забросил 162 шайбы и отдал 148 результативных передач в 450 матчах. Он — второй в истории клуба по голам в КХЛ после Анатолия Голышева.

32‑летний Бывальцев провёл в команде три сезона, сыграл 226 матчей и набрал в них 65 (23+42) очков.

32‑летний Романцев набрал 84 (35+49) очков в 320 матчах за пять сезонов в клубе.