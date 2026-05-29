На очередном конгрессе Международной федерации хоккея было принято решение о совместном проведении чемпионата мира 2030 года в Финляндии и Латвии.

«С принятием решения можно начинать подготовку к соревнованиям. Уже сейчас очевидно, что город Хельсинки, арена и другие ключевые заинтересованные стороны с большим энтузиазмом вовлечены в процесс — проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в столичном регионе было ожидаемым событием», — цитирует главу Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанена пресс‑служба Федерации хоккея Финляндии.

Мировое первенство намечено на период с 17 мая по 2 июня и пройдёт в Хельсинки и в Риге. На предварительном этапе в каждом из городов разместится одна группа, а затем пройдут по два четвертьфинала. Все решающие игры, начиная со стадии полуфинала, состоятся в Хельсинки.