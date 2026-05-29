Нападающий «Локомотива» Максим Березкин продлит соглашение с ярославским клубом.  Об этом сообщает агент хоккеиста Станислав Романов.

Максим Березкин — нападающий «Локомотива»

«Максим Березкин подпишет новый контракт с "Локомотивом".  Срок соглашения составит два года», — приводит слова Романова ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Березкин мог продолжить карьеру в «Эдмонтоне».

В минувшем сезоне форвард вместе с «Локомотивом» завоевал Кубок Гагарина второй раз подряд.  Березкин провел за «железнодорожников» 86 матчей, забросил 12 шайб и сделал 28 голевых передач.