Нападающий «Локомотива» Максим Березкин продлит соглашение с ярославским клубом. Об этом сообщает агент хоккеиста Станислав Романов.
«Максим Березкин подпишет новый контракт с "Локомотивом". Срок соглашения составит два года», — приводит слова Романова ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Березкин мог продолжить карьеру в «Эдмонтоне».
В минувшем сезоне форвард вместе с «Локомотивом» завоевал Кубок Гагарина второй раз подряд. Березкин провел за «железнодорожников» 86 матчей, забросил 12 шайб и сделал 28 голевых передач.