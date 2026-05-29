«Авангард» договорился о новом двухлетнем контракте с защитником Михаилом Гуляевым, сообщает «Чемпионат».

По условиям соглашения, в первый сезон игрок заработает 5 миллионов рублей, а во второй — 30 миллионов. Существенная разница в суммах объясняется бонусной системой: клуб использовал механизм выплат за успешное выступление в плей-офф, в рамках которого Гуляев получил около 23 миллионов рублей премиальных после прохождения двух раундов.

В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 54 встречи и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф на его счету 17 матчей и 5 (1+4) результативных баллов.