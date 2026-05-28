Уфимский «Салават Юлаев» официально объявил о продлении соглашения с вратарём Ильёй Коноваловым.

Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний голкипер подписал односторонний контракт сроком на один сезон. Коновалов защищает цвета уфимской команды с ноября 2025 года.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ вратарь провёл шесть матчей, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,23 и 88,4% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина он сыграл два матча, в которых продемонстрировал 97% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 0,78.

Ранее Коновалов выступал в КХЛ за «Адмирал», московское «Динамо» и ярославский «Локомотив».