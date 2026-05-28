Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, когда планирует принять решение о своём будущем в профессиональном хоккее.

40-летний нападающий отметил, что пока не определился с дальнейшими планами, однако назвал конкретный срок, когда ситуация прояснится.

«Я ещё не решил. Когда приму решение? В июле», — заявил Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, действующее соглашение хоккеиста с «Вашингтоном» рассчитано до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 82 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 64 очка (32 гола и 32 результативные передачи).

По итогам сезона «Вашингтон» под руководством Спенсера Карбери занял девятое место в Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.