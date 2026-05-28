Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о финансовой ситуации «Лады» и «Сочи».

Алексей Морозов
Алексей Морозов globallookpress.com

«Все ли клубы дали финансовые гарантии?  Почти все.  С "Ладой" ситуация разрешилась.  Мы были на связи с губернатором и спонсорами.  Сейчас получили финансовые гарантии.

С "Сочи" ситуация сложнее — попросили отсрочку.  Мы на связи, видим, что работа ведётся, потенциальные спонсоры существуют, остаются формальности.  Верим, что клуб будет существовать, нет предпосылок что‑то переделывать, календарь готовится на 22 команды», — передает слова Морозова «Матч ТВ».

Ранее президент КХЛ высказался о нововведении в плей-офф Кубка Гагарина со следующего сезона.