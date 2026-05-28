Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о финансовой ситуации «Лады» и «Сочи».

«Все ли клубы дали финансовые гарантии? Почти все. С "Ладой" ситуация разрешилась. Мы были на связи с губернатором и спонсорами. Сейчас получили финансовые гарантии.

С "Сочи" ситуация сложнее — попросили отсрочку. Мы на связи, видим, что работа ведётся, потенциальные спонсоры существуют, остаются формальности. Верим, что клуб будет существовать, нет предпосылок что‑то переделывать, календарь готовится на 22 команды», — передает слова Морозова «Матч ТВ».

