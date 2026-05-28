Пресс-служба хоккейного клуба «Спартак» объявила о подписании нового двустороннего контракта с нападающим Никитой Буруяновым. Соглашение рассчитано на два сезона.

В прошлом сезоне 23-летний игрок впервые выступил за «Спартак». За 11 матчей в КХЛ он не набрал ни одного очка, но показал положительный показатель полезности в два очка.

Кроме того, Никита стал финалистом плей-офф ВХЛ. В 44 играх за фарм-клуб «Химик» из Воскресенска он заработал 19 очков (7 голов и 12 передач). Всего в КХЛ на его счету 95 матчей и 18 очков (12 голов и 6 передач).